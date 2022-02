Das Instrument 37NN CA45690A1075 INFINITE ORE CORP. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 02.02.2022 und ex Kapitalmassnahme am 03.02.2022 The instrument 37NN CA45690A1075 INFINITE ORE CORP. EQUITY is traded cum capital adjustment on 02.02.2022 and ex capital adjustment on 03.02.2022