FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 03.02.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 03.02.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME5KP XFRA SE0001915190 COPPERSTONE RES. SK 2APO XFRA US0376041051 APOLLO EDUCAT.GR. A O.N.95S XFRA NO0010593544 INSR INSURANCE GRP NK-,8ELN XFRA DE000A0WMJQ4 ELANIX BIOTECHN.AGUD7A XFRA CA9219454084 VANTEX RESOURCES LTDZWY XFRA CA0598421042 BANDERA GOLDEE7 XFRA US29250X1037 ENBRIDGE EN. MGMT LLC