FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 02.02.2017 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM03.02.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 02.02.2017AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 03.02.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME5KP XFRA SE0001915190 COPPERSTONE RES. SK 2ELN XFRA DE000A0WMJQ4 ELANIX BIOTECHN.AGEE7 XFRA US29250X1037 ENBRIDGE EN. MGMT LLC