FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 03.01.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 03.01.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMET6UN XFRA CA29458R2054 EQUITAS RES CORP. NEWXER XFRA US9841211033 XEROX CORP. DL 1FL3 XFRA US3384881096 FLAMEL TECHS ADR/1EO-,122XFRA AU000000BYR5 BUREY GOLD LTD52L XFRA CA91732K1093 US OIL SANDS INC.