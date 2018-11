FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 02.11.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 02.11.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMEWB1 XFRA US9570901036 WESTAMERICA BANCORP.VO7 XFRA US9290421091 VORNADO RLTY TR. SBISSF XFRA US81725T1007 SENSIENT TEC DL-,10PQM XFRA US7163821066 PETMED EXPRES.INC DL-,001ONK XFRA US6826801036 ONEOK INC. (NEW) DL-,01NB6 XFRA US6550441058 NOBLE ENERGY DL 0,01IDJ XFRA US4511071064 IDACORP INC.HC5 XFRA US40414L1098 HCP INC. DL 1FOMA XFRA US3444191064 FOM.ECO.MEX.S.D.CV ADR/10FUO XFRA US25659T1079 DOLBY LABORATOR.A DL-,001TRVC XFRA US1729674242 CITIGROUP INC. DL -,01C64 XFRA US16411Q1013 CHENIERE ENERGY PART.L.P.FL9 XFRA US12662P1084 CVR ENERGY INC. DL-,01A4S XFRA US03076C1062 AMERIPRISE FINL DL-,01W4M XFRA US01881G1067 ALLIANCEBERNSTEIN HLDG LPNCGB XFRA SE0000117970 NCC B FRIA SK 8FZ1E XFRA DE000A1JSWP1 FRANKF.AKTIENFO.F.STIFT.AHJMA XFRA FR0012821890 ADUX S.A. EO 1,50XFRA XS0251226154 DEXIA CL 06/21 FLRMTN9MF XFRA CA55378N1078 MTY FOOD GROUP INC.L8G XFRA CA5394811015 LOBLAW COS LTDOU1 XFRA CA00386B1094 ABSOLUTE SOFTWARE CORP.LBJ XFRA BMG540501027 LAZARD LTD. DL-,017CP XFRA MHY110821078 CAPITAL PRODUCT PART. UTSCVX XFRA US12663P1075 CVR REFINING LP UTSN151 XFRA GB00BZ02MH16 NEX GROUP PLC LS-,1750R3 XFRA US49435R1023 KIMBELL RTY PARTNERS L.P.BGK XFRA US05544A1097 BG STAFFING INC. DL-,01SFE XFRA US87165B1035 SYNCHRONY FIN. DL-,001I3B XFRA US45384B1061 INDEPENDENT BK GR.DL -,012EV XFRA PR30040P1032 EVERTEC INC.CM4 XFRA US12654A1016 CNX MIDSTREAM PART. UTS0N5 XFRA US65506L1052 NOBLE MIDSTREAM PARTNERSO3T XFRA US6740012017 OAKTREE CAPITAL GRP CL.AK1A6 XFRA AT0000815006 KEPLER ETHIK RENTENF. A