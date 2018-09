FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 01.10.2018 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM02.10.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 01.10.2018AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 02.10.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME4FX XFRA MXP606941179 KIMBERLY-CLARK DE MEX. A3EQ XFRA GB00B635TG28 ENQUEST PLC LS -,05