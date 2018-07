FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 02.07.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 02.07.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMEKXT XFRA AU000000LWP2 LWP TECHNOLOGIES LTDXFRA US48248M1027 KKR + CO. LP O.N.LIV XFRA US0528001094 AUTOLIV INC. DL-,01AEU XFRA IT0004176001 PRYSMIAN S.P.A. EO 0,1044T XFRA GRS496003005 TERNA ENERGY SAEO 0,304LG XFRA CH0371153492 LANDIS+GYR GROUP AG SF 10DDR2 XFRA US23317H8549 DDR CORP. NEW