Das Instrument I8J FI0009006407 INCAP OYJ EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 29.04.2022 und ex Kapitalmassnahme am 02.05.2022 The instrument I8J FI0009006407 INCAP OYJ EQUITY is traded cum capital adjustment on 29.04.2022 and ex capital adjustment on 02.05.2022