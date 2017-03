FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 02.03.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 02.03.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMEXFRA KYG261411048 VESTATE GP HOLDINGS LTD.BOA XFRA HK0023000190 BK OF EAST ASIABCY XFRA GB0031348658 BARCLAYS PLC LS 0,25JMI XFRA AU000000DYL4 DEEP YELLOW LTD8SW1 XFRA BMG0451H1170 ARCHER LTD. REG S NEWQU8 XFRA US74906P1049 QUNAR CAYM.ISL.SP.ADR B3LBG XFRA US5362521099 LIONBRIDGE TECHNO. DL-,01XFRA US23305L1070 DASAN ZHONE SOL. DL-,001