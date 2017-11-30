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RIVER+MERC.UK MIC.RED PR - XFRA CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 01.12.2017 - 1




30.11.17 00:00
Xetra Newsboard

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 30.11.2017 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM
01.12.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 30.11.2017
AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 01.12.2017.

INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
FGY XFRA US3157851052 FIDELITY+GUAR.LIFE DL-,01
HR7 XFRA AU000000HRR6 HERON RES LTD
69M XFRA SE0005365681 IRISITY AB
3RMR XFRA GG00BZ3GBN95 RIVER+MERC.UK MIC.RED PR


Aktuell
Weltklasse-Bohrresultate bis zu 35% Graphit
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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
2,096 € 2,05 € 0,046 € +2,24% 29.11./20:00
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
GG00BZ3GBN95 A2DSSD 2,10 € 1,78 €
Werte im Artikel
2,10 plus
+2,24%
0,035 plus
0,00%
31,10 plus
0,00%
0,84 minus
-1,18%
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Frankfurt 2,096 € +2,24%  29.11.17
Berlin 2,096 € +2,24%  29.11.17
  = Realtime
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