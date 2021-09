Das Instrument 42I US06424J1034 BANK OF COMMERCE HLDGS EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 30.09.2021 und ex Kapitalmassnahme am 01.10.2021 The instrument 42I US06424J1034 BANK OF COMMERCE HLDGS EQUITY is traded cum capital adjustment on 30.09.2021 and ex capital adjustment on 01.10.2021