FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 01.10.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 01.10.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMEGIU6 XFRA DE0008485129 C-QUADRAT FLEX.ASSETS AMIEZT8 XFRA DE0008478017 FT EUROZINSEZTK XFRA DE0005317416 FT GLOBAL HIGHDIVIDENDALD XFRA US4385161066 HONEYWELL INTL DL1NDB XFRA SE0000427361 NORDEA BANK AB EO 0,40M2G XFRA AU000000NOR1 NORWOOD SYSTEMS LTDXFRA US86933G1058 SUTHERLAND ASS. DL -,0001