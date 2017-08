FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 31.08.2017 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM01.09.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 31.08.2017AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 01.09.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMEFCS XFRA US31430F1012 FELCOR LODGING TR. DL-,01DUP XFRA US2635341090 DU PONT NEMOURS DL -,30PND XFRA NO0003054108 MARINE HARVEST ASA NK 7,52HP XFRA US42824C1099 HEWLETT PACKARD ENT.DCH1 XFRA US2605431038 DOW CHEM. DL 2,50M7Q4 XFRA GB00BQY7BX88 MICRO FOCUS INTL LS-,10AC4 XFRA GB00B1YMRB82 MONITISE PLC LS-,01