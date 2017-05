FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 01.06.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 01.06.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMEVAP XFRA US9203551042 VALSPAR CORP. DL-,50M2L XFRA SG2C32962814 MAPLETREE INDUSTR. TR.4H3 XFRA SE0002136242 HMS INDUSTRIAL NETWORKS98D XFRA NL0009294552 DELTA LLOYD N.V. EO -,2058X XFRA KYG9828C1078 XINGFA ALUM.HLDGS HD -,01GTT XFRA US87901J1051 TEGNA INC. DL 1DTE XFRA DE0005557508 DT.TELEKOM AG NAAB2 XFRA NL0011540547 ABN AMRO GROUP DR/EO1U9O XFRA AU000000XPE5 XPED LTDSHE1 XFRA AU000000POW6 PROTEAN ENERGY LTD.GCG XFRA IE0003864109 GREENCORE GRP PLC LS 0,01ED4 XFRA CH0303692047 EDAG ENGINEERING G.SF-,04NNGF XFRA GB00BDR05C01 NATIONAL GRID PLC