FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 31.05.2017 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM01.06.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 31.05.2017AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 01.06.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME58X XFRA KYG9828C1078 XINGFA ALUM.HLDGS HD -,01GTT XFRA US87901J1051 TEGNA INC. DL 1DTE XFRA DE0005557508 DT.TELEKOM AG NAAB2 XFRA NL0011540547 ABN AMRO GROUP DR/EO1SHE1 XFRA AU000000POW6 PROTEAN ENERGY LTD.GCG XFRA IE0003864109 GREENCORE GRP PLC LS 0,01ED4 XFRA CH0303692047 EDAG ENGINEERING G.SF-,04NNGF XFRA GB00BDR05C01 NATIONAL GRID PLC