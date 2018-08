FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 30.04.2018 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM01.05.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 30.04.2018AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 01.05.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMEPNT XFRA IE00BLS09M33 PENTAIR PLC DL-,0121U XFRA AU000000PEA3 PACIFIC ENERGY LTD