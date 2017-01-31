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Parkway Life REIT REAL EST. - XFRA CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 01.02.2017 - 1
31.01.17 00:00
Xetra Newsboard
FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 31.01.2017 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM
01.02.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 31.01.2017
AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 01.02.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
RK1A XFRA AT0000859517 RAIFF.-NACHHALTIGKT. R A
CTX XFRA US1773761002 CITRIX SYSTEMS DL-,001
A6C XFRA SG1Z70955880 CACHE LOGISTICS TRUST
3P51 XFRA SG1V52937132 PARKWAY LIFE REAL ESTATE
4PD XFRA GB00B28YMP66 INFRASTRATA PLC LS -,01
RKCI XFRA AT0000805361 RAIFF.-NACHHALTIGKEIT R T
US8A XFRA US58039P1075 MCEWEN MINING INC.
01.02.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 31.01.2017
AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 01.02.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
RK1A XFRA AT0000859517 RAIFF.-NACHHALTIGKT. R A
CTX XFRA US1773761002 CITRIX SYSTEMS DL-,001
A6C XFRA SG1Z70955880 CACHE LOGISTICS TRUST
3P51 XFRA SG1V52937132 PARKWAY LIFE REAL ESTATE
4PD XFRA GB00B28YMP66 INFRASTRATA PLC LS -,01
RKCI XFRA AT0000805361 RAIFF.-NACHHALTIGKEIT R T
US8A XFRA US58039P1075 MCEWEN MINING INC.
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|1,591 €
|1,582 €
|0,009 €
|+0,57%
|30.01./08:08
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|SG1V52937132
|A0MYZH
|1,77 €
|1,36 €
Werte im Artikel
91,13
+0,96%
1,59
+0,57%
808,34
-0,16%
1.017
-0,16%
0,51
-0,39%
3,85
-1,03%
0,0010
-94,12%
|Handelsplatz
|Letzter
|Veränderung
|Zeit
|Berlin
|1,591 €
|+0,57%
|30.01.17
|Hamburg
|1,58 €
|0,00%
|30.01.17
|Nasdaq OTC Other
|1,60 $
|0,00%
|10.01.17
|Frankfurt
|1,568 €
|-0,06%
|30.01.17
|München
|1,568 €
|-0,06%
|30.01.17
= Realtime
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