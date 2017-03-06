Erweiterte Funktionen
CANUC RES CORP. - XFRA C8SN: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
06.03.17 11:02
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
CANUC RES CORP. C8SN CA1389093040
AB/FROM ONWARDS 06.03.2017 08:34 CET
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
CANUC RES CORP. C8SN CA1389093040
AB/FROM ONWARDS 06.03.2017 08:34 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,286 €
|0,154 €
|0,132 €
|+85,71%
|06.03./11:38
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|CA1389093040
|A14ZX4
|0,29 €
|0,034 €
= Realtime
Aktuell
Meistgelesene Artikel
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.