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RAM RESOURCES LTD - XFRA C5W: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
23.03.17 09:05
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
RAM RESOURCES LTD C5W AU000000RMR6
AB/FROM ONWARDS 23.03.2017
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
RAM RESOURCES LTD C5W AU000000RMR6
AB/FROM ONWARDS 23.03.2017
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,033 €
|0,037 €
|-0,004 €
|-10,81%
|23.03./09:36
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000RMR6
|A0RDZ2
|0,044 €
|0,0010 €
= Realtime
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|Antw.
|Thema
|Zeit
|5
|RAM Resources - Tantal/REE .
|07.12.10