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RAM RESOURCES LTD - XFRA C5W: AUSSETZUNG/SUSPENSION
21.03.17 10:16
Xetra Newsboard
AS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
RAM RESOURCES LTD C5W AU000000RMR6 BAW/UFN
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
RAM RESOURCES LTD C5W AU000000RMR6 BAW/UFN
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,037 €
|0,037 €
|- €
|0,00%
|20.03./22:00
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000RMR6
|A0RDZ2
|0,044 €
|0,0010 €
= Realtime
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|Antw.
|Thema
|Zeit
|5
|RAM Resources - Tantal/REE .
|07.12.10