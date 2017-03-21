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RAM RESOURCES LTD - XFRA C5W: AUSSETZUNG/SUSPENSION




21.03.17 10:16
Xetra Newsboard

AS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
RAM RESOURCES LTD C5W AU000000RMR6 BAW/UFN


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ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
AU000000RMR6 A0RDZ2 0,044 € 0,0010 €
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