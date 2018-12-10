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DEVEX RES LTD - XFRA BUU: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
10.12.18 08:13
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
DEVEX RES LTD BUU AU000000DEV5
AB/FROM ONWARDS 10.12.2018 08:04 CET
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
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SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
DEVEX RES LTD BUU AU000000DEV5
AB/FROM ONWARDS 10.12.2018 08:04 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,026 €
|0,001 €
|0,025 €
|+2.500,00%
|10.12./08:13
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000DEV5
|A2H80M
|0,020 €
|0,0010 €
= Realtime
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