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Banco Bradesco Vz - XFRA BRE & TIC: EX HEUTE / EX TODAY




02.07.18 07:42
Xetra Newsboard

FOLGENDES INSTRUMENT WIRD HEUTE (02.07.2018) EX DIVIDENDE/KAPITALMASSNAHME
GEHANDELT.
THE EX-DIVIDEND/CAPITAL-MEASURE-DAY OF THE FOLLOWING INSTRUMENT IS TODAY
(02/07/2018).

KUERZEL (SHORT CODE): ISIN: INSTR.NAME:
BRE BRBBDCACNPR8 BANCO BRADESCO PFD
TIC GRS074083007 TITAN CEMENT NAM. EO 3,45

AUS TECHNISCHEN GRUENDEN WIRD DER EX-INDIKATOR NICHT ANGEZEIGT.
DUE TO TECHNICAL REASONS THE EX-INDICATOR IS NOT DISPLAYED."


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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
5,67 € 5,59 € 0,08 € +1,43% 02.07./09:47
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
BRBBDCACNPR8 896694 10,11 € 5,55 €
Werte im Artikel
5,67 plus
+1,43%
21,45 plus
+1,42%
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Frankfurt 5,67 € +1,43%  08:03
Berlin 5,67 € +1,43%  08:21
Stuttgart 5,66 € -2,58%  08:03
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