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Banco Bradesco Vz - XFRA BRE & TIC: EX HEUTE / EX TODAY
02.07.18 07:42
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FOLGENDES INSTRUMENT WIRD HEUTE (02.07.2018) EX DIVIDENDE/KAPITALMASSNAHME
GEHANDELT.
THE EX-DIVIDEND/CAPITAL-MEASURE-DAY OF THE FOLLOWING INSTRUMENT IS TODAY
(02/07/2018).
KUERZEL (SHORT CODE): ISIN: INSTR.NAME:
BRE BRBBDCACNPR8 BANCO BRADESCO PFD
TIC GRS074083007 TITAN CEMENT NAM. EO 3,45
AUS TECHNISCHEN GRUENDEN WIRD DER EX-INDIKATOR NICHT ANGEZEIGT.
DUE TO TECHNICAL REASONS THE EX-INDICATOR IS NOT DISPLAYED."
GEHANDELT.
THE EX-DIVIDEND/CAPITAL-MEASURE-DAY OF THE FOLLOWING INSTRUMENT IS TODAY
(02/07/2018).
KUERZEL (SHORT CODE): ISIN: INSTR.NAME:
BRE BRBBDCACNPR8 BANCO BRADESCO PFD
TIC GRS074083007 TITAN CEMENT NAM. EO 3,45
AUS TECHNISCHEN GRUENDEN WIRD DER EX-INDIKATOR NICHT ANGEZEIGT.
DUE TO TECHNICAL REASONS THE EX-INDICATOR IS NOT DISPLAYED."
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|5,67 €
|5,59 €
|0,08 €
|+1,43%
|02.07./09:47
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|BRBBDCACNPR8
|896694
|10,11 €
|5,55 €
Werte im Artikel
5,67
+1,43%
21,45
+1,42%
= Realtime
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|Antw.
|Thema
|Zeit
|3
|Banco Bradesco WKN 896694
|10.06.15