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PANDA GREEN EN.GRP HD-,1. - XFRA BMG6889V1072: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
28.12.18 08:44
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FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
PANDA GREEN EN.GRP HD-,10 BMG6889V1072
AB/FROM ONWARDS 28.12.2018 08:40 CET
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
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PANDA GREEN EN.GRP HD-,10 BMG6889V1072
AB/FROM ONWARDS 28.12.2018 08:40 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,042 €
|0,044 €
|-0,002 €
|-4,55%
|28.12./09:16
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|BMG6889V1072
|A2DUN0
|0,12 €
|0,030 €
= Realtime
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