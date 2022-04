FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE. THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE: INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN EUROCLEAR BK 18/22 MTN BE6307618965 BRENNTAG FIN. 15/22 WW 6B8B DE000A1Z3XP8 BRENNTAG FIN. 15/22 XW 6B8C DE000A1Z3XQ6 CLOCKCHAIN AG INH O.N. U1DA DE000A3MQC96 DZ BANK CLN E.9700 DE000DD5AJ80 AB/FROM ONWARDS 29.04.2022 10:35 CET