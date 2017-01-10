Erweiterte Funktionen



Bank Of Cyprus - XFRA BC9N: CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 10.01.2017 - 3




10.01.17 08:04
Xetra Newsboard

FOLGENDES WERTPAPIER WIRD AM 10.01.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT. AUS
TECHNISCHEN GURENDEN WIRD DER EX-INDIKATOR JEDOCH LEIDER NICHT ANGEZEIGT.
WIR BITTEN UM IHR VERSTAENDNIS.
THE FOLLOWING SHARE IS TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 10.01.2017. DUE TO
TECHNICAL REASONS THE EX-INDICATOR WILL NOT BE DISPLAYED. WE KINDLY ASK
FOR YOUR UNDERSTANDING.

INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
BC9N XFRA CY0104810110 BANK OF CYPRUS


Aktuell
Abnehm-Verkaufsschlager bald auch rezeptfrei zu haben! 833% mit Biotech-Aktientip M Pharmaceutical!  
 
M Pharmaceutical Inc.



 
 
Artikelsuche mehr >
hier klicken zur Chartansicht

Aktuelle Kursinformationen mehr >
Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
0,124 € 0,124 € -   € 0,00% 09.01./15:59
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
CY0104810110 A12GGS 0,18 € 0,11 €
Weitere Börsenplätze mehr >
Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Tradegate (RT) 		0,155 € 0,00%  05.01.17
Frankfurt 0,163 € 0,00%  09.01.17
Stuttgart 0,124 € 0,00%  09.01.17
Berlin 0,162 € -0,61%  09.01.17
  = Realtime
Aktuell
Abnehm-Verkaufsschlager bald auch rezeptfrei zu haben! 833% mit Biotech-Aktientip M Pharmaceutical!

M Pharmaceutical Inc.
Aktien des Tages
  


Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.


Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.

Meistgelesene Artikel
Aktuelle Diskussionen
Antw. Thema Zeit
381 Griechenlands Banken 04.12.15
1 HAT 17.08.15
RSS Feeds




Bitte warten...