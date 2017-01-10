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Bank Of Cyprus - XFRA BC9N: CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 10.01.2017 - 3
10.01.17 08:04
Xetra Newsboard
FOLGENDES WERTPAPIER WIRD AM 10.01.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT. AUS
TECHNISCHEN GURENDEN WIRD DER EX-INDIKATOR JEDOCH LEIDER NICHT ANGEZEIGT.
WIR BITTEN UM IHR VERSTAENDNIS.
THE FOLLOWING SHARE IS TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 10.01.2017. DUE TO
TECHNICAL REASONS THE EX-INDICATOR WILL NOT BE DISPLAYED. WE KINDLY ASK
FOR YOUR UNDERSTANDING.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
BC9N XFRA CY0104810110 BANK OF CYPRUS
TECHNISCHEN GURENDEN WIRD DER EX-INDIKATOR JEDOCH LEIDER NICHT ANGEZEIGT.
WIR BITTEN UM IHR VERSTAENDNIS.
THE FOLLOWING SHARE IS TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 10.01.2017. DUE TO
TECHNICAL REASONS THE EX-INDICATOR WILL NOT BE DISPLAYED. WE KINDLY ASK
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INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
BC9N XFRA CY0104810110 BANK OF CYPRUS
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,124 €
|0,124 €
|- €
|0,00%
|09.01./15:59
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|CY0104810110
|A12GGS
|0,18 €
|0,11 €
|Handelsplatz
|Letzter
|Veränderung
|Zeit
|
|0,155 €
|0,00%
|05.01.17
|Frankfurt
|0,163 €
|0,00%
|09.01.17
|Stuttgart
|0,124 €
|0,00%
|09.01.17
|Berlin
|0,162 €
|-0,61%
|09.01.17
= Realtime
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|Thema
|Zeit
|381
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|04.12.15
|1
|HAT
|17.08.15