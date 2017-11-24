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BRIGADIER GOLD LTD - XFRA B7LM: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
24.11.17 08:17
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
BRIGADIER GOLD LTD B7LM CA1089093001
AB/FROM ONWARDS 24.11.2017 08:15 CET
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
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BRIGADIER GOLD LTD B7LM CA1089093001
AB/FROM ONWARDS 24.11.2017 08:15 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,113 €
|- €
|- €
|-
|24.11./08:15
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|CA1089093001
|A2DNV3
|0,13 €
|0,0060 €
= Realtime
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