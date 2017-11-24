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BRIGADIER GOLD LTD - XFRA B7LM: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




24.11.17 08:17
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
BRIGADIER GOLD LTD B7LM CA1089093001


AB/FROM ONWARDS 24.11.2017 08:15 CET


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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
0,113 € -   € -   € - 24.11./08:15
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
CA1089093001 A2DNV3 0,13 € 0,0060 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Frankfurt 0,111 € 0,00%  05.05.17
München 0,113 € 08:15
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