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FOUNDERS ADV.CAP. O.N. - XFRA B6M2: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
01.06.17 09:09
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
FOUNDERS ADV.CAP. O.N. B6M2 CA3505071090
AB/FROM ONWARDS 01.06.2017 08:53 CET
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
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SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
FOUNDERS ADV.CAP. O.N. B6M2 CA3505071090
AB/FROM ONWARDS 01.06.2017 08:53 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|2,124 €
|2,10 €
|0,024 €
|+1,14%
|02.06./13:24
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|CA3505071090
|A2AK08
|4,00 €
|1,82 €
= Realtime
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