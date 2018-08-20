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Bathurst Resources - XFRA B0R: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
20.08.18 08:04
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
BATHURST RESOURCES LTD. B0R NZBRLE0001S4
AB/FROM ONWARDS 20.08.2018
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
BATHURST RESOURCES LTD. B0R NZBRLE0001S4
AB/FROM ONWARDS 20.08.2018
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,069 €
|0,083 €
|-0,014 €
|-16,87%
|20.08./08:08
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|NZBRLE0001S4
|A1W0TV
|0,12 €
|0,060 €
= Realtime
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|Antw.
|Thema
|Zeit
|1
|BATHURST RES LTD: Durch d.
|08.06.14