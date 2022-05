DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT: THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT: INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL ALFA BOND ISS. 18/UND.FLR XS1760786340 BAW/UFN MMK INT.CAP. 19/24 REGS XS1843434959 BAW/UFN E.M.I.S.FIN. 19/23 MTN XS2078674467 BAW/UFN E.M.I.S.FIN. 20/23 MTN XS2123287075 BAW/UFN E.M.I.S.FIN. 20/23 MTN XS2228240367 BAW/UFN E.M.I.S.FIN. 21/22 MTN XS2291907256 BAW/UFN E.M.I.S.FIN. 21/25 MTN XS2388153715 BAW/UFN