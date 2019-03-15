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ALARA RESOURCES LTD - XFRA AU5: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
15.03.19 07:22
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ALARA RESOURCES LTD. AU5 AU000000AUQ7
AB/FROM ONWARDS 15.03.2019
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ALARA RESOURCES LTD. AU5 AU000000AUQ7
AB/FROM ONWARDS 15.03.2019
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,011 €
|0,009 €
|0,002 €
|+22,22%
|15.03./08:03
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000AUQ7
|A0MQVB
|0,017 €
|0,0060 €
= Realtime
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