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ALARA RESOURCES LTD - XFRA AU5: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
19.12.18 09:00
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FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ALARA RESOURCES LTD. AU5 AU000000AUQ7
AB/FROM ONWARDS 19.12.2018
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ALARA RESOURCES LTD. AU5 AU000000AUQ7
AB/FROM ONWARDS 19.12.2018
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,008 €
|0,012 €
|-0,004 €
|-33,33%
|19.12./08:26
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000AUQ7
|A0MQVB
|0,019 €
|0,0080 €
= Realtime
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