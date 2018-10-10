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ALARA RESOURCES LTD - XFRA AU5: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




10.10.18 07:34
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ALARA RESOURCES LTD. AU5 AU000000AUQ7


AB/FROM ONWARDS 10.10.2018


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0,01 € 0,012 € -0,002 € -16,67% 10.10./08:20
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
AU000000AUQ7 A0MQVB 0,021 € 0,0060 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Frankfurt 0,01 € -16,67%  08:20
Hamburg 0,01 € -16,67%  08:01
Berlin 0,014 € -17,65%  08:08
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