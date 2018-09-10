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SHINHAN BK 18/28 - XFRA AU3CB0256113: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
10.09.18 07:21
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FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
SHINHAN BK 18/28 AU3CB0256113
AB/FROM ONWARDS 10.09.2018
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
SHINHAN BK 18/28 AU3CB0256113
AB/FROM ONWARDS 10.09.2018
|Handelsplatz
|Letzter
|Veränderung
|Zeit
= Realtime
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