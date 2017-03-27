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QUINTIS LTD NPV - XFRA AU000000QIN5: AUSSETZUNG/SUSPENSION




27.03.17 08:15
Xetra Newsboard

DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
QUINTIS LTD AU000000QIN5 BAW/UFN


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