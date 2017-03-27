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QUINTIS LTD NPV - XFRA AU000000QIN5: AUSSETZUNG/SUSPENSION
27.03.17 08:15
Xetra Newsboard
DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
QUINTIS LTD AU000000QIN5 BAW/UFN
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
QUINTIS LTD AU000000QIN5 BAW/UFN
|Handelsplatz
|Letzter
|Veränderung
|Zeit
= Realtime
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