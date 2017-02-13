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ARTEMIS RESOURCES LTD - XFRA ATY: WIEDERAUFNAHME/RESTART




13.02.17 07:58
Xetra Newsboard

DIE FOLGENDE AKTIE WIRD MIT SOFORTIGER WIRKUNG WIEDER IN DEN HANDEL
AUFGENOMMEN:
THE FOLLOWING SHARE IS RESUMED TRADING WITH IMMEDIATE EFFECT:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN

ARTEMIS RESOURCES LTD. ATY AU000000ARV3




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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
0,004 € 0,004 € -   € 0,00% 13.02./07:57
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
AU000000ARV3 A0MK5T 0,0080 € 0,0010 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
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