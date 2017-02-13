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ARTEMIS RESOURCES LTD - XFRA ATY: WIEDERAUFNAHME/RESTART
13.02.17 07:58
Xetra Newsboard
DIE FOLGENDE AKTIE WIRD MIT SOFORTIGER WIRKUNG WIEDER IN DEN HANDEL
AUFGENOMMEN:
THE FOLLOWING SHARE IS RESUMED TRADING WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ARTEMIS RESOURCES LTD. ATY AU000000ARV3
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,004 €
|0,004 €
|- €
|0,00%
|13.02./07:57
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000ARV3
|A0MK5T
|0,0080 €
|0,0010 €
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|18.06.13