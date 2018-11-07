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SUNSTONE METALS LTD - XFRA AL9: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




07.11.18 10:15
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
SUNSTONE METALS LTD AL9 AU000000STM0


AB/FROM ONWARDS 07.11.2018 08:16 CET


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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
0,016 € 0,015 € 0,001 € +6,67% 07.11./08:20
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
AU000000STM0 A2DYSE 0,022 € 0,016 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Berlin 0,019 € +11,76%  09:01
Frankfurt 0,016 € +6,67%  08:16
Hamburg 0,016 € 11:09
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