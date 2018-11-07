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SUNSTONE METALS LTD - XFRA AL9: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
07.11.18 10:15
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
SUNSTONE METALS LTD AL9 AU000000STM0
AB/FROM ONWARDS 07.11.2018 08:16 CET
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
SUNSTONE METALS LTD AL9 AU000000STM0
AB/FROM ONWARDS 07.11.2018 08:16 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,016 €
|0,015 €
|0,001 €
|+6,67%
|07.11./08:20
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000STM0
|A2DYSE
|0,022 €
|0,016 €
= Realtime
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