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SUNSTONE METALS LTD - XFRA AL9: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




09.08.18 08:34
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
SUNSTONE METALS LTD AL9 AU000000STM0


AB/FROM ONWARDS 09.08.2018 08:05 CET


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