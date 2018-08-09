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SUNSTONE METALS LTD - XFRA AL9: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
09.08.18 08:34
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
SUNSTONE METALS LTD AL9 AU000000STM0
AB/FROM ONWARDS 09.08.2018 08:05 CET
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
SUNSTONE METALS LTD AL9 AU000000STM0
AB/FROM ONWARDS 09.08.2018 08:05 CET
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