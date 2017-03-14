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Air Methods - XFRA AIJ: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
14.03.17 14:14
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
AIR METHODS CORP. DL-,06 AIJ US0091283079
AB/FROM ONWARDS 14.03.2017 14:06 CET
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
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AIR METHODS CORP. DL-,06 AIJ US0091283079
AB/FROM ONWARDS 14.03.2017 14:06 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|38,504 €
|37,96 €
|0,544 €
|+1,43%
|14.03./14:26
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|US0091283079
|881694
|40,97 €
|21,05 €
= Realtime
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|Thema
|Zeit
|Air Methods AIRM (WKN: 881.
|03.11.16