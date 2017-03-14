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Air Methods - XFRA AIJ: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




14.03.17 14:14
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
AIR METHODS CORP. DL-,06 AIJ US0091283079


AB/FROM ONWARDS 14.03.2017 14:06 CET


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ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
US0091283079 881694 40,97 € 21,05 €
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