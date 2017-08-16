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AIR BERLIN FIN. 17/19 CV - XFRA AFJC: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
16.08.17 08:15
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FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
AIR BERLIN FIN. 17/19 CV AFJC DE000A19DMC0
AB/FROM ONWARDS 16.08.2017 08:00 CET
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
AIR BERLIN FIN. 17/19 CV AFJC DE000A19DMC0
AB/FROM ONWARDS 16.08.2017 08:00 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|95,00 €
|95,00 €
|- €
|0,00%
|15.08./13:05
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|DE000A19DMC0
|A19DMC
|101,00 €
|95,00 €
= Realtime
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