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AIR BERLIN FIN. 17/19 CV - XFRA AFJC: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




16.08.17 08:15
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
AIR BERLIN FIN. 17/19 CV AFJC DE000A19DMC0


AB/FROM ONWARDS 16.08.2017 08:00 CET


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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
95,00 € 95,00 € -   € 0,00% 15.08./13:05
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
DE000A19DMC0 A19DMC 101,00 € 95,00 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Frankfurt 105,00 € 0,00%  10.05.17
Stuttgart 95,00 € 0,00%  15.08.17
Berlin 100,00 € 0,00%  15.08.17
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