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AIR BERLIN FIN. 17/19 CV - XFRA AFJC: AUSSETZUNG/SUSPENSION
15.08.17 15:38
Xetra Newsboard
DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
AIR BERLIN FIN. 17/19 CV AFJC DE000A19DMC0 BAW/UFN
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
AIR BERLIN FIN. 17/19 CV AFJC DE000A19DMC0 BAW/UFN
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|100,00 €
|100,00 €
|- €
|0,00%
|16.08./07:00
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|DE000A19DMC0
|A19DMC
|107,50 €
|95,00 €
= Realtime
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