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AIR BERLIN FIN. 17/19 CV - XFRA AFJC: AUSSETZUNG/SUSPENSION




15.08.17 15:38
Xetra Newsboard

DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
AIR BERLIN FIN. 17/19 CV AFJC DE000A19DMC0 BAW/UFN


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100,00 € 100,00 € -   € 0,00% 16.08./07:00
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
DE000A19DMC0 A19DMC 107,50 € 95,00 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Frankfurt 105,00 € 0,00%  10.05.17
Stuttgart 95,00 € 0,00%  15.08.17
Berlin 100,00 € 0,00%  15.08.17
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