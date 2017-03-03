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ACMA LTD - XFRA AAX1: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
03.03.17 09:51
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ACMA LTD AAX1 SG1BB6000006
AB/FROM ONWARDS 03.03.2017
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ACMA LTD AAX1 SG1BB6000006
AB/FROM ONWARDS 03.03.2017
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,185 €
|0,195 €
|-0,01 €
|-5,13%
|03.03./10:00
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|SG1BB6000006
|A14T4V
|0,37 €
|0,11 €
= Realtime
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