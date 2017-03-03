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ACMA LTD - XFRA AAX1: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




03.03.17 09:51
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ACMA LTD AAX1 SG1BB6000006


AB/FROM ONWARDS 03.03.2017


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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
0,185 € 0,195 € -0,01 € -5,13% 03.03./10:00
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
SG1BB6000006 A14T4V 0,37 € 0,11 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Frankfurt 0,165 € +24,06%  08:20
Berlin 0,184 € 0,00%  01.03.17
Stuttgart 0,185 € -5,13%  09:49
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