DIE FOLGENDEN AKTIEN WERDEN MIT SOFORTIGER WIRKUNG WIEDER IN DEN HANDELAUFGENOMMEN:THE FOLLOWING SHARES ARE RESUMED TRADING WITH IMMEDIATE EFFECT:INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISINArcher Petroleum Corp. A6VC CA0395063088Heurtey Petrochem S.A. H2P FR0010343186Marmota Ltd. 43M AU000000MEU8Senex Energy Ltd. UDB AU000000SXY7AlkaLi3 Resources Inc. WMV CA0107311072China Oriental Group Co. Ltd. ORG BMG2108V1019