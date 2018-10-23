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PLANET GREEN HOLDINGS - XFRA A501: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




23.10.18 08:08
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
PLANET GREEN HOLDINGS A501 US72703U1025


AB/FROM ONWARDS 23.10.2018


Aktuell
Übernahmen voraus - 50 Mio. USD Umsatz pro Jahr
Nächster 100 Bagger von Börsenstar nach 50.133% mit Aurora Cannabis

High Hampton Holdings Corp.




 
 
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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
3,70 € 2,30 € 1,40 € +60,87% 23.10./09:09
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
US72703U1025 A2N61G 3,56 € 1,64 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Berlin 3,70 € +60,87%  08:07
Frankfurt 3,56 € +54,78%  08:07
Stuttgart 3,57 € +35,74%  08:54
AMEX 4,22 $ 0,00%  22.10.18
  = Realtime
Aktuell
Börsenstar David Stadnyk startet nächsten Cannabis-Deal nach 1.871% mit Supreme Pharmaceuticals und 14.143% mit Friday Night

Weekend Unlimited Inc.
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