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PLANET GREEN HOLDINGS - XFRA A501: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
23.10.18 08:08
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FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
PLANET GREEN HOLDINGS A501 US72703U1025
AB/FROM ONWARDS 23.10.2018
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
PLANET GREEN HOLDINGS A501 US72703U1025
AB/FROM ONWARDS 23.10.2018
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|3,70 €
|2,30 €
|1,40 €
|+60,87%
|23.10./09:09
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|US72703U1025
|A2N61G
|3,56 €
|1,64 €
= Realtime
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