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XFRA A2DKM2: WIEDERAUFNAHME/RESTART




21.02.17 09:40
Xetra Newsboard

DIE FOLGENDE AKTIE WIRD MIT SOFORTIGER WIRKUNG WIEDER IN DEN HANDEL
AUFGENOMMEN:
THE FOLLOWING SHARE IS RESUMED TRADING WITH IMMEDIATE EFFECT:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN

IR RES LTD BMG4953J1595


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