Erweiterte Funktionen
XFRA A2DKM2: WIEDERAUFNAHME/RESTART
21.02.17 09:40
Xetra Newsboard
DIE FOLGENDE AKTIE WIRD MIT SOFORTIGER WIRKUNG WIEDER IN DEN HANDEL
AUFGENOMMEN:
THE FOLLOWING SHARE IS RESUMED TRADING WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
IR RES LTD BMG4953J1595
AUFGENOMMEN:
THE FOLLOWING SHARE IS RESUMED TRADING WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
IR RES LTD BMG4953J1595
Aktuell
09:40 , Xetra NewsboardXFRA A2DKM2: WIEDERAUFNAHME/REST [...]
08:41 , Xetra NewsboardXFRA F6WH, F6WJ, F6WK: AUSSETZUNG [...]
08:19 , Xetra NewsboardXFRA FXH: AUSSETZUNG/SUSPENSION
08:09 , Xetra NewsboardXFRA U9V: WIEDERAUFNAHME/RESTAR [...]
07:52 , Xetra NewsboardXFRA KXT: WIEDERAUFNAHME/RESTAR [...]