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FORBES EN.SER. 11/19 - XFRA A1GWB3: WIEDERAUFNAHME/RESTART




30.01.17 10:25
Xetra Newsboard

DIE FOLGENDE ANLEIHE WIRD MIT SOFORTIGER WIRKUNG WIEDER IN DEN HANDEL
AUFGENOMMEN:
THE FOLLOWING BOND IS RESUMED TRADING WITH IMMEDIATE EFFECT:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN

9,00 FORBES ENERGY SERVICES LTD. A1GWB3 US345143AC52


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48,61 $ 48,61 $ -   $ 0,00% 30.01./07:00
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
US345143AC52 A1GWB3 48,61 $ 24,66 $
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