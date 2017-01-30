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FORBES EN.SER. 11/19 - XFRA A1GWB3: WIEDERAUFNAHME/RESTART
30.01.17 10:25
Xetra Newsboard
DIE FOLGENDE ANLEIHE WIRD MIT SOFORTIGER WIRKUNG WIEDER IN DEN HANDEL
AUFGENOMMEN:
THE FOLLOWING BOND IS RESUMED TRADING WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
9,00 FORBES ENERGY SERVICES LTD. A1GWB3 US345143AC52
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9,00 FORBES ENERGY SERVICES LTD. A1GWB3 US345143AC52
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|48,61 $
|48,61 $
|- $
|0,00%
|30.01./07:00
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|US345143AC52
|A1GWB3
|48,61 $
|24,66 $
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