DIE FOLGENDEN ANLEIHEN SIND AB SOFORT AUSGESETZT:THE FOLLOWING BONDS ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:INSTRUMENT NAME WKN ISIN BIS/UNTIL7,75,,ENERGY XXI G.C. 2019 A1GSNG US29276KAQ40 BAW/UFN9,25,,ENERGY XXI G.C.10/17 A1GSNH US29276KAP66 BAW/UFN