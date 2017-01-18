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GM FINANCIAL 2022 FLR - XFRA A19AR6: WIEDERAUFNAHME/RESTART




18.01.17 08:17
Xetra Newsboard

DIE FOLGENDE ANLEIHE WIRD MIT SOFORTIGER WIRKUNG WIEDER IN DEN HANDEL
AUFGENOMMEN:
THE FOLLOWING BOND IS RESUMED TRADING WITH IMMEDIATE EFFECT:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN

2,57317 GM FINANCIAL 2022 FLR A19AR6 US37045XBR61


Aktuell
7,61% Lithium - Mögliche Weltklasse-Lithium-Lagerstätte
im Visier von Tesla, GM und Ford - 300% Lithium-Aktientip!  
 
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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
100,433 $ -   $ -   $ - 18.01./08:03
 
ISIN WKN
US37045XBR61 A19AR6
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