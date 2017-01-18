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GM FINANCIAL 2022 FLR - XFRA A19AR6: WIEDERAUFNAHME/RESTART
18.01.17 08:17
Xetra Newsboard
DIE FOLGENDE ANLEIHE WIRD MIT SOFORTIGER WIRKUNG WIEDER IN DEN HANDEL
AUFGENOMMEN:
THE FOLLOWING BOND IS RESUMED TRADING WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
2,57317 GM FINANCIAL 2022 FLR A19AR6 US37045XBR61
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
2,57317 GM FINANCIAL 2022 FLR A19AR6 US37045XBR61
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|100,433 $
|- $
|- $
|-
|18.01./08:03
|ISIN
|WKN
|US37045XBR61
|A19AR6
|Handelsplatz
|Letzter
|Veränderung
|Zeit
|Berlin
|100,433 $
|-
|08:03
= Realtime
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