DIE FOLGENDEN ANLEIHEN SIND AB SOFORT AUSGESETZT:THE FOLLOWING BONDS ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:INSTRUMENT NAME WKN ISIN BIS/UNTIL4,625 PETROLEOS MEXICANOS (PEMEX) A186F4 US71656MBM01 HZE/EOT6,875 PETROLEOS MEXICANOS (PEMEX) A18XLX US71656MBK45 HZE/EOT