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KAISA GRP HLDG 16/20 - XFRA A184KD: WIEDERAUFNAHME/RESTART




19.01.17 07:37
Xetra Newsboard

DIE FOLGENDE ANLEIHE WIRD MIT SOFORTIGER WIRKUNG WIEDER IN DEN HANDEL
AUFGENOMMEN:
THE FOLLOWING BOND IS RESUMED TRADING WITH IMMEDIATE EFFECT:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN

6,56 Kaisa Group HLDG A184KD XS1387985770


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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
92,80 $ 92,80 $ -   $ 0,00% 18.01./15:16
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
XS1387985770 A184KD 95,35 $ 90,65 $
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