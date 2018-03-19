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VELOCITY DATA INC. - XFRA 9VDA: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
19.03.18 10:04
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
VELOCITY DATA INC. 9VDA CA92258K2002
AB/FROM ONWARDS 19.03.2018 08:05 CET
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
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VELOCITY DATA INC. 9VDA CA92258K2002
AB/FROM ONWARDS 19.03.2018 08:05 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,052 €
|0,001 €
|0,051 €
|+5.100,00%
|19.03./10:09
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|CA92258K2002
|A2DRLR
|0,17 €
|0,0010 €
= Realtime
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