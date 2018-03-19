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VELOCITY DATA INC. - XFRA 9VDA: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




19.03.18 10:04
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
VELOCITY DATA INC. 9VDA CA92258K2002


AB/FROM ONWARDS 19.03.2018 08:05 CET


Aktuell
19 Mio. CAD für Übernahmen - Starkes Kaufsignal
Nächster 100 Bagger von Börsenstar nach 49.200% mit Aurora Cannabis  
 
High Hampton Holdings Corp.



 
 
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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
0,052 € 0,001 € 0,051 € +5.100,00% 19.03./10:09
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
CA92258K2002 A2DRLR 0,17 € 0,0010 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
München 0,052 € +5.100,00%  08:17
Frankfurt 0,031 € -16,22%  08:19
  = Realtime
Aktuell
5 Mio. $ frisches Kapital - Riesendeals in Kürze - Starkes Kaufsignal. Neuer 851% Cannabis Hot Stock nach 10.900% mit Cannabis Wheaton

FinCanna Capital Corp.
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